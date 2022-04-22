Бюро по охране труда и технике безопасности штата Нью-Мексико не нашло нарушений в действиях Алека Болдуина, который случайно застрелил украинского оператора на съемках фильма "Раст" в прошлом году.

Об этом пишет Uproxx.

Бюро подтвердило, что Болдуин, застреливший кинооператора Галину Хатчинс, был убежден, что использует пистолет с холостыми патронами.

После оглашения решения Болдуин опубликовал в Instagram заявление своих адвокатов, что они благодарны Бюро, и что Болдуин действительно думал, что патроны холостые, а его полномочия в постановке фильма ограничивались утверждением изменений сценария и творческим подбором актеров. То есть вопросом декораций он не занимался.

"Мы уверены, что лица, указанные в докладе, понесут ответственность за эту трагедию", - говорят адвокаты Болдуина.

Тем не менее, Болдуин все еще проходит по иску о неправомерной смерти от мужа Хатчинс.

Несчастный случай произошел в штате Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина". Во время репетиции актер Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами.

Результатом разбирательства этого дела стал всего лишь штраф для создателей фильма "Ржавчина".