В Мексике огласили решение по трагическому инциденту, когда в октябре прошлого года актер Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, которая была родом из Украины.

Об этом сообщает АР.

Бюро по охране труда штата Нью-Мексико оштрафовало создателей фильма, компанию "Rust Movie Productions", на $136 тысяч. Это максимально возможный штраф.

Также Бюро заявило, что в ходе расследования были выявлены нарушения правил безопасности стандартных протоколов. В частности, не было предпринято попыток для устранения двух осечек на съемочной площадке до фатального выстрела.

Члены съемочной группы жаловались на безопасность обращение с оружием, но их замечания не приняли во внимание.

"Основываясь на выводах наших следователей, у нас был набор очевидных опасностей для сотрудников в отношении использования огнестрельного оружия и бездействия руководства в отношении этих очевидных опасностей", - заявил начальник Бюро по охране труда.

Напомним, что несчастный случай произошел в штате Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина". Во время репетиции актер Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Актер виновным в произошедшем себя не считает.

Ранее "Страна" пыталась разбираться, кто виноват в трагедии, случившейся на съемках.

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