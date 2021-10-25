На протяжении трех дней после смерти украинского оператора Галины Хатчинс, погибший от действий звезды Голливуда Алека Болдуина, продолжают появляться новые подробности.

Члены съемочной группы фильма "Ржавчина" (Rust) неоднократно жаловались на крайне небезопасные условия на площадке. У оружейника картины не было надлежащей подготовки - пистолет давали в руки даже 11-летней актрисе. Перед тем киношники жаловались на условия труда и на досуге стреляли боевыми патронами по мишеням.

Актер Алек Болдуин посетил закрытую церемонию прощания с Хатчинс. А вот у нее родителей, живущих в Украине, такой возможности пока нет. Мать не может оформить визу в США.

Все детали - в материале "Страны". Также мы попробовали ответить на два ключевых вопроса: почему реквизит был заряжен боевыми патронами и по какой причине актер стрелял целенаправленно в оператора.

Почему патроны оказались боевыми, а выстрел пришелся в Хатчинс?

Трагическое событие произошла 22 октября на съемках вестерна "Ржавчина". 63-летний актер, звезда фильмов "Перл-Харбор" и "Миссия невыполнима", стрелял из оружия. Но патроны оказались боевыми. В результате ранения получили режиссер Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс. Их обоих госпитализировали.

Ранения Соуса оказались легкими, и он уже выписан из больницы. 42-летняя Хатчинс скончалась. Болдуина допросили без предъявления обвинений. В Твиттере он написал, что его сердце разбито. Отметил, что сотрудничает со следствием и на связи с Мэттью Хатчинс - мужем Галины, с которым пара воспитывала сына.

Следствие в это время начало проверку на причастность к смертельному выстрелу двух человек. В центре расследования оказались оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за ружья и пистолеты на этой картине, а также ассистент режиссера Дэйв Холлс.

Из предварительного отчета полиции следует, что Анна Гутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Холлс передал его Болдуину, заверив в том, что оно не заряжено боевыми патронами. Из показаний следует, что Холлс не знал о боевых патронах.

Следствие сообщило, что ЧП случилось во время сцены, которую отрабатывал Алек Болдуин. Вместе с ним на площадке находился режиссер и оператор. Актер репетировал наведение оружия прямо в кадр, а Соус и Хатчинс сидели за камерой и выбирали наиболее выгодный ракурс эпизода.

После того как актер был "пойман в кадр", выяснилось, что в объектив попадает нежелательная тень. Поэтому положение записывающей аппаратуры пришлось несколько изменить. Прозвучал выстрел, но не холостой, а настоящий боевой. Режиссер запомнил лишь громкий хлопок, кровь на одежде и упавшую Хатчинс.

При этом Джоэл Соус добавил, что Алек Болдуин до момента трагедии был крайне аккуратен в обращении с оружием. Он перепроверял, что оно безопасно и что рядом нет детей.

Как в ружье оказались боевые патроны? Как выяснилось, съемочная группа в перерывах между съемками использовала оружие Болдуина. Пока не названные пофамильно люди заряжали боевыми и стреляли для развлечения по мишеням. Но это пока предварительный вывод.

Также вскрылась шокирующая подробность. Творческий и технический коллектив "Ржавчины" за несколько дней до трагедии жаловался на меры безопасности. Как выяснилось, оружие случайно выстрелило не впервые - но к счастью, тогда никто не пострадал. А за несколько часов до рокового выстрела, съемочная группа ушла с площадки в знак протеста против условий работы.

"Не было никаких встреч по безопасности. Не было никаких гарантий, что это больше не повторится. Все, что они хотели делать, это спешить, спешить, спешить", - пожаловались СМИ члены съемочной группы.

Претензии коллектива были адресованы в том числе к оружейнице фильма Анне Гутьеррес-Рид. По данным журналистов, у нее не было нужной подготовки. Однажды без надлежащей проверки она якобы выдала пистолет 11-летней актрисе.

Болдуин на прощании с Хатчинс и проблемы с визами у ее родителей

В выходные закрытая церемония прощания с Галиной. Ее посетил и невольный убийца - Алек Болдуин.

Вдовец украинской оператора, американец Мэттью Хатчинс, опубликовал фото девушки с сыном и попросил СМИ уважать конфиденциальность нашей семьи. Также мужчина поблагодарил всех, кто распространяет прижизненные снимки Галины и истории из ее жизни.

Галина Хатчинс с семьей. Фото: mhutchins777/Instagram

В Киеве в это время в трауре родители Галины. Ее мама Ольга и папа Анатолий пока не могут в США, чтобы проводить в последний путь дочь. У матери проблемы с документами: поэтому она не может получить в американском посольстве визу.

Американские СМИ сообщают, что близкие Галины ждут ответов на вопросы, почему погибла Галина и кто в этом виноват. Болдуина таковым они не считают.

"Мы до сих пор не можем поверить, что Галина умерла, её мать сходит с ума от горя. Но я не считаю Алека Болдуина ответственным за это - это ответственность реквизиторов, которые обращаются с оружием", - заявил отец погибшей.

Руководство киностудии, снимавшей картину, опасается крупного судебного разбирательства со стороны семьи. Поскольку родители или муж Хатчинс имеют полное право подадут в суд и требовать очень большую компенсацию.

В рамках подготовки материал по теме трагедии "Страна" взяла интервью у Алексея Федосова – актера, продюсера и режиссера родом из Украины, который живет в США и знал Галину Хатчинс. Он рассказал о жизни и смерти Галины, о том, какой она была, и кто виноват в ее трагической гибели.