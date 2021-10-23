Галина Хатчинс и ее муж. Фото: facebook.com/halyna.hutchins

Знаменитый голливудский актер Алек Болдуин, который во время съемок случайно застрелил  оператора Галину Хатчинс, посетил закрытую церемонию прощания с киевлянкой.

Об этом сообщает NY Post.

СМИ сообщают, что церемония была закрытой. А супруг погибшей Мэтт впервые прокомментировал свою потерю в социальный сетях.

Вдовец попросил СМИ уважать частную жизнь его семьи, которая сейчас пытается справится со своим горем. 

"Галина вдохновляла всех нас своей страстью и видением, а ее наследие слишком велико, чтобы выразить его словами. Наша потеря огромна, поэтому мы просим СМИ уважать частную жизнь семьи, пока мы стараемся справиться с горем", – написал Мэтью.

Кроме того, он рассказал, что  AFI учредило стипендию в честь памяти Галины Хатчинс и для начинающих женщин-кинематографисток. Желающих почтить ее память он попросил отправлять деньги в фонд этой стипендии.

 

Муж Хатчинс прокомментировал смерть супруги. Скриншот из твиттера

Муж Хатчинс прокомментировал смерть супруги. Скриншот из твиттера

Напомним, 21 октября во время съемок вестерна "Ржавчина" Алекс Болдуин смертельно ранил 42-летнюю Галину Хатчинс. После этого он заявил, что сотрудничает с полицией и поддерживает связь с семьей погибшей.

Также сообщалось, что до выстрела Болдуина в украинку оружие на площадке уже случайно стреляло, но меры по безопасности не принимались.

 

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