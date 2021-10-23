Алек Болдуин пришел на похороны застреленной им Галины Хатчинс
Знаменитый голливудский актер Алек Болдуин, который во время съемок случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, посетил закрытую церемонию прощания с киевлянкой.
Об этом сообщает NY Post.
СМИ сообщают, что церемония была закрытой. А супруг погибшей Мэтт впервые прокомментировал свою потерю в социальный сетях.
Вдовец попросил СМИ уважать частную жизнь его семьи, которая сейчас пытается справится со своим горем.
"Галина вдохновляла всех нас своей страстью и видением, а ее наследие слишком велико, чтобы выразить его словами. Наша потеря огромна, поэтому мы просим СМИ уважать частную жизнь семьи, пока мы стараемся справиться с горем", – написал Мэтью.
Кроме того, он рассказал, что AFI учредило стипендию в честь памяти Галины Хатчинс и для начинающих женщин-кинематографисток. Желающих почтить ее память он попросил отправлять деньги в фонд этой стипендии.
Напомним, 21 октября во время съемок вестерна "Ржавчина" Алекс Болдуин смертельно ранил 42-летнюю Галину Хатчинс. После этого он заявил, что сотрудничает с полицией и поддерживает связь с семьей погибшей.
Также сообщалось, что до выстрела Болдуина в украинку оружие на площадке уже случайно стреляло, но меры по безопасности не принимались.