В сети появилась первая фотографию голливудского актера Алека Болдуина, после того, как он на съемочной площадке застрелил оператора и ранил режиссера.

Соответствующий снимок публикует издание Santa Fe New Mexican утром в пятницу, 22 октября.

Напомним, мы ранее подробно рассказывали, что в штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Ржавчина" 63-летний актер Алек Болдуин в одной из сцен ранил из пистолета двух человек - оператора Халину Хатчинс и режиссера ленты Джоэл Соуса. В результате, у режиссера картины оказалась повреждена ключица, оператор же была доставлена в госпиталь, однако ее не удалось спасти.

Также издание сообщает, что в настоящее время никаких обвинений стрелявшему предъявлено не было.

На снимке актер запечатлен после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе. Видно, что он сильно потрясен этой трагедией.

Кстати, как передает Телеграм-канал Shot убитая оператор 42-летняя Халина Хатчинс оказалась уроженкой Украины.

Вот что написано на её личном сайте: "Родом с Украины, выросла на советской военной базе за Полярным кругом в окружении оленей и атомных подводных лодок". Она имеет степень магистра международной журналистики Киевского национального университета и ранее работала журналистом-расследователем в британских документальных постановках в Европе.

Халина Хатчинс участвовала в создании фильма ужасов Darlin и драмы Blindfire.

Ранее мы рассказывали, когда голливудский актер Алек Болдуин в пятый раз стал отцом.

Также писали, что недавно умер актер, сыгравший Мориарти в советских фильмах о Шерлоке Холмсе. Речь идет о каскадере, заслуженном артисте России Викторе Евграфову, ему было 73 года.

Кроме того, сообщалось, что в России рассказали о биоэкипаже, который сопровождал на МКС киноактеров.