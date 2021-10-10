Задавившие насмерть 38-летнего актера миманса Евгения Кулеша декорации Большого театра раньше уже становились причиной ЧП.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

О проблемах с декорациями журналистам рассказал бывший премьер театра Николай Цискаридзе. По его словам, перед премьерой оперы "Садко" в 2020 году конструкция зацепила световые приборы. Тогда они упали и чудом не травмировали людей, которые стояли неподалеку.

Танцор сообщил, что сам не был свидетелем этого происшествия, но знает о нем от одной из артисток, которая обратилась к нему с жалобой после смерти актера. И ее словам он склонен доверять.

Кроме того, знакомая сообщила Цискаридзе, что технически сложный спектакль ставился за короткий срок. А в этом театральном сезоне артисты всего два раза успели отрепетировать "Садко".

Экс-премьер добавил, что в Большом театре "нет никакого порядка" на протяжении многих лет - отсюда и трагедии. Также он возмутился реакцией на смерть Кулеша руководства театра.

"Как можно при такой трагедии выйти к людям и объявить, что спектакль не будет продолжен по "техническим причинам"?! На самом деле, это все очень печально…" – констатировал Цискаридзе.

Актера задавила декорация во время представления "Садко". Спектакль остановили, а зрителей попросили покинуть театр.

Смерть Евгения объявили "технической причиной"

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