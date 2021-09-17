В одном из спальных районов российской Калуги в собственной квартире 13 сентября был найден мертвым 31-летний мужчина с резаными и колотыми ранами. Как выяснилось, его убил 39-летний сосед из-за котенка.

Об этом сообщает в Фейсбуке Следственное управление Следственного комитета РФ по Калужской области.

Следователи установили картину преступления. Как выяснилось, утром 13 сентября 39-летний мужчина из окна своей кухни увидел, как подъезжающая к подъезду машина чуть не наехала на его кота, который гулял на улице.

Котовладелец сделал замечание выходившему из машины соседу. Тот, в свою очередь, убедился, что животное не пострадало и предложил хозяину примириться, пропустив по рюмке спиртного. Мужчина согласился выпить.

Застолье проходило в квартире владельца кота. Во время посиделок из комнаты на кухню пришел котенок, и гость пнул его ногой. Это разозлило хозяина и привело к конфликту. В итоге разъярившись любитель котов не менее четырех раз ударил гостя ножом. Пытаясь спастись от нападавшего, тот побежал к себе в квартиру, закрыл ее изнутри и стал звать на помощь. Однако вскоре умер, так как раны оказались смертельными.

При осмотре в квартире убийцы нашли кровь и другие следы преступления. Мужчине назначили разные экспертизы, в том числе психиатрическую, и предъявили обвинение в совершении убийства. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Недавно "Страна" рассказывала, как под Ровно мужчина зарезал соседа и продолжил жить рядом с мертвецом.

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