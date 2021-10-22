Американский актер Алек Болдуин впервые прокомментировал совершенное им убийство оператора Галины Хатчинс, которое произошло в штате Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина".

Комментарий звезда кино оставил в своем Твиттере.

"Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей вызывающей глубокое восхищение коллеги. Я сотрудничаю с полицией в расследовании, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, и поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито из-за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", - написал Болдуин.

Также актер удалил из соцсетей все фотографии со съемок.

Между тем американские СМИ пишут, что реквизитный пистолет Болдуина, из которого он сделал роковой выстрел, был заряжен одним боевым патроном. Причем весь реквизит, включая оружие, готовили к съемкам сотрудники из Нью-Мексико.

Пистолет не был боевым. Предположительно, пуля разорвалась в стволе, а ее осколки ранили Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза.

Ранее "Страна" рассказывала подробности этого трагического и странного инцидента на съемках. Поначалу СМИ сообщали, что Болдуин стрелял не из пистолета, а из ружья.

Также мы приводили комментарий украинского МИД по поводу смерти Галины, которая была родом из Украины.