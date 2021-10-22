Получивший огнестрельное ранение во время репетиции сцены с голливудским актером Алеком Болдуином режиссер фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза уже выписан из больницы. Об этом сообщила актриса картины Фрэнсис Фишер.

"Нашего режиссера Джоэла Соузу выписали из больницы", - написала Фишер в Twitter.

Таким образом она опровергла ранее опубликованную различными СМИ информацию о том, что Соуза тяжело ранен и находится в реанимации.

Напомним, накануне на съемках вестерна "Ржавчина" знаменитый голливудский актер Алек Болдуин ранил режиссера и застрелил 42-летнюю оператора Галину Хатчинс.

Женщина - родом из Украины, ее родители были военными, а училась погибшая от рук Болдуина в киевском университете Шевченко. В США она стала известным кинооператором и жила в Лос-Анджелесе. Подробнее об этом "Страна" писала в отдельном материале.

Алек Болдуин стрелял во время репетиции сцены из оружия, которое должно было быть заряженным холостыми патронами, но там почему-то оказались боевые. Съемки фильма приостановлены. Полиция ведет расследование.

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