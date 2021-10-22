В сети появилось фото украинки, оператора Галины Хатчинс, которую убил голливудский актер Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина". Кроме того, также опубликовано видео с места происшествия с высоты птичьего полета.

По данным СМИ, место происшествия было оцеплено, сейчас там работают сотрудники экстренных служб.

Оператор-постановщик Галина Хатчинс, которой было 42 года, была доставлена ​​на вертолете в местный травматологическом центр. Однако там она скончалась от полученных травм.

В результате инцидента на съемках также пострадал и режиссер Джоэл Соуса, он находится в критическом состоянии.

Оператор-постановщик и режиссер пострадали во время съемок сцены с применением огнестрельного оружия. Инцидент все еще расследуется, обвинения стрелявшему не были предъявлены.

Съемки ленты проходили на ранчо Бонанза-Крик. В связи с произошедшем производство фильма приостановлено на неопределенные срок.

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