Знаменитый голливудский актер Алек Болдуин застрелил человека. Это произошло на съемках вестерна "Ржавчина".

Жертвой оказалась 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Женщина - родом из Украины, ее родители были военными, а училась погибшая от рук Болдуина в киевском университете Шевченко.

Но в США она стала известным кинооператором и жила в Лос-Анджелесе.

Собрали подробности трагедии. А также разбирались, что известно о погибшей украинке.

Убийство на ранчо

Инцидент произошел 21 октября в Нью-Мексико на ранчо Bonanza Creek Ranch, известном по многим голливудским лентам.

Болдуин здесь снимает новый вестерн под названием "Ржавчина". Он выступает одновременно продюсером фильма и играет в нем главную роль известного преступника, за голову которого назначили внушительную награду.

На репетиции одной из сцен фильма актер стрелял из винтовки, которая оказалась заряжена не холостыми, а боевыми патронами. В итоге Болдуин ранил в живот 42-летнюю оператора Галину Хатчинс. Ранение в ключицу получил 48-летний режиссер картины Джоэл Соуса.

Женщину отправили санавиацией в больницу Альбукерке, но она скончалась от полученного ранения. Режиссера картины также госпитализировали, он находится в критическом состоянии.

Следствие уже установило, что выстрел произвел именно Болдуин. По словам шерифа, в момент выстрела осколки пули разлетелись по съемочной площадке и ранили двух человек. Сейчас местный шериф расследует, как оружие оказалось заряжено настоящими патронами и кто именно заряжал винтовку.

Съемки фильма на время следствия остановлены. В отношении актера пока не выдвинуто обвинений, но его уже допросили. В сети уже появилось фото Болдуина после допроса. Его разместило в Twitter издание Santa Fe New Mexican.

Пользователи соцсетей в комментариях не скрывают, что возмущены публикацией. Разгневанные люди пишут, что непорядочно публиковать фотографии людей в такие моменты.

"В каком мире приличия, по-вашему, можно публиковать эти фото? У вас явно нулевое уважение", "Противно, что вы размещаете эти кадры. У вас нет никакого стыда, порядочности или сострадания?" - интересуются юзеры.

Впрочем, некоторые считают, что "случайных убийств" не бывает. И пеняют Болдуину хотя бы на то, что тот нарушил базовый закон обращения с оружием - никогда не наводить его на человека, неважно, заряжено оно или нет (если, конечно, ты не полицейский, военный или в целях самообороны).

Киевлянка в Голливуде. Кем была Галина Хатчинс

Галина Хатчинс родом из Украины, выросла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками, говорится в биографической сводке на ее личном сайте.

Ее родители были связаны с подводным флотом. Женщина окончила отделение международной журналистики Киевского университета, работала журналистом-расследователем, сотрудничала с британскими кинодокументалистами в Европе.

В 2015 году она окончила Американский институт киноискусства (AFI) и работала в драматическом жанре повествовательного кино. В последнее время жила в Лос-Анджелесе.

В 2018 году ее пригласили работать в компанию 21st Century Fox.

Операторскими работами Хатчинс стали фильмы "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020), "Безумный шляпник" (2020) и "Слепой огонь" (2020).

В Instagram Хатчинс много фотографий и видео со съемочной площадки. Так, она писала, что катание на лошадях в выходной день - одно из преимуществ съемок вестерна и публиковала видео, сидя в ковбойской шляпе верхом на лошади.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halyna Hutchins (@halynahutchins)

Также она публиковала общий снимок, на котором видна вся команда фильма "Ржавчина" - над фильмом работало порядка 100 человек.

Известно, что в фильме также снимались Фрэнсис Фишер, Дженсен Эклз и Трэвис Фиммел.

На странице Хатчинс в соцсетях можно найти и пейзажи с места съемок.

"Еще один день на ранчо Bonanza Creek", - подписала фото Хатчинс.