В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили принадлежность Галины Хатчинс, которую во время съемок фильма в Соединенных Штатах застрел голливудский актер Алек Болдуин к украинскому гражданству.

Об этом заявил спикер ведомства Олег Николенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Николенко добавил, что Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет все обстоятельства трагедии и взаимодействует с американскими правоохранителями.

Также спикер ведомства добавил, что консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать им необходимую консульскую и правовую помощь.

Напомним, трагедия произошла 21 октября в Нью-Мексико на Bonanza Creek Ranch. Болдуин снимался в новом вестерне под названием "Ржавчина". На репетиции одной из сцен фильма актер стрелял из винтовки, которая оказалась заряжена не холостыми, а боевыми патронами. В итоге Болдуин ранил в живот 42-летнюю оператора Галину Хатчинс. Ранение в ключицу получил 48-летний режиссер картины Джоэл Соуса.

Женщину отправили в больницу Альбукерке, где она и скончалась. Режиссера картины также госпитализировали, он находился в критическом состоянии. Однако сегодня стало известно, что его выписали из больницы.