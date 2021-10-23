Съемочная группа на фильме Алека Болдуина "Ржавчина" ушла в знак протеста против условий работы за несколько часов до роковой стрельбы, убившей оператора из Украины Галину Хатчинс.

Более того, за несколько дней до трагедии оружие на съемочной площадке уже случайно стреляло, и сотрудники жаловались на проблемы с безопасностью руководству. Но никаких мер предпринято не было.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

За несколько часов до того, как актер Алек Болдуин застрелил оператора на съемочной площадке "Ржавчины" в Нью-Мексико из реквизитного оружия, шестеро рабочих покинули съемочную площадку, протестуя против условий работы.

Как пишет издание, операторы и их помощники были разочарованы условиями, связанными с малобюджетным фильмом. В частности, они жаловались на долгие часы работы, долгие поездки на работу и задержки зарплаты.

Источники сообщили изданию, что на съемочной площадке "Ржавчины" недалеко от Санта-Фе не соблюдались стандарты промышленной безопасности, включая осмотр оружия. По их словам, по крайней мере один из операторов в прошлые выходные пожаловался руководителям производства на безопасность оружия на съемочной площадке.

Так, на съемках еще до убийства Галины Хатчинс произошло два случайных выстрела из винтовки.

Дублер Болдуина случайно произвел два выстрела в субботу после того, как ему сказали, что пистолет "холодный" (жаргон для оружия, у которого нет патронов, в том числе холостых - Ред.).

"Должно было быть расследование случившегося", - сказал член съемочной группы. "Не было никаких встреч по безопасности. Не было никаких гарантий, что это больше не повторится. Все, что они хотели делать, это спешить, спешить, спешить", - цитирует собеседника LA Times.

Об инциденте сообщили руководству. "У нас было 3 случайных разряда. Это очень небезопасно", - цитирует собеседника LA Times. Однако никаких мер предпринято не было.

Издание утверждает, что рабочие проблемы назревали на съемочной площадке в течение нескольких дней.

Съемки начались 6 октября, и участники низкобюджетного фильма заявили, что им пообещали оплатить их номера в отелях в Санта-Фе.

Съемочная группа пришла на работу, как и ожидалось, в 06:30 в четверг и начала собирать свое снаряжение и личные вещи, чтобы уехать, сообщил Los Angeles Times один информированный член съемочной группы.

Но после начала съемок группе сказали, что вместо этого они должны будут каждый день совершать 50-мильную поездку из Альбукерке, а не останавливаться на ночь в соседнем Санта-Фе. Это раздражало членов съемочной группы, опасавшихся, что они могут попасть в аварию, проведя на съемочной площадке от 12 до 13 часов.

Случайно убитый оператор, Галина Хатчинс, выступала за более безопасные условия для своей команды, рассказал журналистам один из членов съемочной группы.

"Она сказала: "Я чувствую, что теряю своих лучших друзей", - вспоминал один из рабочих.

Один из продюсеров приказал членам профсоюза покинуть площадку и пригрозил вызвать охрану, чтобы они забрали их, если они не уйдут добровольно.

Съемка произошла примерно через шесть часов после ухода съемочной группы профсоюза. Это был 12-й день из 21-дневных съемок.

Пока никаких обвинений по факту смерти Галины Хатчинс предъявлено не было. Болдуин заявил, что он полностью сотрудничает со следствием. Съемки малобюджетного фильма приостановлены.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как знаменитый актер Алек Болдуин застрелил оператора на съемочной площадке.

Также мы сообщали, что за четыре года до выстрела в украинку Болдуин написал, что ему интересно, каково убить человека по ошибке.