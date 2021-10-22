Болдуин интересовался убийством, совершенным полицейским. Фото: Спутник Армения

Четыре года назад американский актер Алек Болдуин, застреливший 21 октября на съемках женщину-оператора, сделал странную запись в соцсети Твиттер. В ней он отметил: мол, ему любопытно, что чувствует тот, кто по ошибке убил человека. 

Запись появилась 22 сентября 2017 года.

В тот день актер запостил ссылку на статью в Los Angeles Times. В ней описывался случай в городе Хантингтон-Бич, где полицейский на парковке у супермаркета сначала пытался подмять показавшегося ему подозрительным мужчину, а затем отскочил и произвел в него семь выстрелов. От ран мужчина скончался.

В статье обсуждается видео, снятое очевидцем этой драмы. Автор материала проводит мысль о том, что в снятом отрывке мужчина не выглядел настолько опасным, чтобы его стоило убивать на месте в упор, да еще и чуть ли не десятком выстрелов.  

"Интересно, каково это - понапрасну убить кого-то..." - прокомментировал опубликованную ссылку Болдуин.

Скриншот из Твиттера Алека Болдуина

По иронии судьбы, четыре года спустя она сам, по всей видимости совершенно случайно, убил оператора из Украины Галину Хатчинс.

"Страна" приводила первый комментарий Болдуина в том же Твиттере по поводу смерти Галины.

Мы также подробно разбирались в обстоятельствах трагедии, случившейся на съемках.

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