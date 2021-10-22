Четыре года назад американский актер Алек Болдуин, застреливший 21 октября на съемках женщину-оператора, сделал странную запись в соцсети Твиттер. В ней он отметил: мол, ему любопытно, что чувствует тот, кто по ошибке убил человека.

Запись появилась 22 сентября 2017 года.

В тот день актер запостил ссылку на статью в Los Angeles Times. В ней описывался случай в городе Хантингтон-Бич, где полицейский на парковке у супермаркета сначала пытался подмять показавшегося ему подозрительным мужчину, а затем отскочил и произвел в него семь выстрелов. От ран мужчина скончался.

В статье обсуждается видео, снятое очевидцем этой драмы. Автор материала проводит мысль о том, что в снятом отрывке мужчина не выглядел настолько опасным, чтобы его стоило убивать на месте в упор, да еще и чуть ли не десятком выстрелов.

"Интересно, каково это - понапрасну убить кого-то..." - прокомментировал опубликованную ссылку Болдуин.

По иронии судьбы, четыре года спустя она сам, по всей видимости совершенно случайно, убил оператора из Украины Галину Хатчинс.

"Страна" приводила первый комментарий Болдуина в том же Твиттере по поводу смерти Галины.

Мы также подробно разбирались в обстоятельствах трагедии, случившейся на съемках.