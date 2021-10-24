Следователи проверят двух человек на причастность к роковому выстрелу актера Алекса Болдуина в оператора украинского происхождения Галину Хатчинсон, из-за которой девушка скончалась.

В центре расследования оказались оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, а также ассистент режиссера Дэйв Холлс, который передал Болдуину оружие. Об этом пишет DW.

Согласно предварительному отчету полиции по расследованию инцидента, Анна Гутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Холлс передал его Болдуину, заверив в том, что оно не заряжено боевыми патронами. Холлс "не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами", говорится в отчете полиции.

Напомним, по данным издания Los Angeles Times, за несколько часов до стрельбы на съемочной площадке царило напряжение из-за того, что шесть членов съемочной группы жаловались на условия труда и рассказывали о том, что оружие на площадке уже случайно стреляло, но меры по безопасности не принимались. Среди тех, кто требовал лучших условий работы, согласно сообщениям СМИ, была и Галина Хатчинс.

Как сообщала "Страна", трагический инцидент произошел 21 октября во время съемок вестерна "Ржавчина", в котором Болдуин не только играл, но и был продюсером. Самого актера допросили, но ему не выдвигали подозрения. После трагедии Алек Болдуин опубликовал два сообщения, где выразил свои соболезнования и поделился, что шокирован.

В МИД Украины также прокомментировали смерть украинки-оператора, которую застрелил Алек Болдуин.