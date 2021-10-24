Муж украинки Галины Хатчинс, которую знаменитый голливудский актер Алек Болдуин смертельно ранил во время съемок картины "Ржавчина", заявил, что семья переживает огромную потерю. Он попросил журналистов уважать конфиденциальность его семьи и обнародовал несколько снимков из семейного архива.

Об этом Мэттью Гатчинс написал в своем Twitter.

"Галина вдохновила всех нас своей страстью и видением, а ее наследие слишком значимо, чтобы описать словами. Мы переживаем огромный урон, и просим СМИ уважать конфиденциальность нашей семьи в любое время невыразимого горя. Мы благодарим всех за распространение фотографий и историй из ее жизни", - написал Мэтью и опубликовал фото жены с сыном.

Мужчина также сообщил, что Американский институт киноискусства (AFI) основал фонд памяти Галины Хатчинс, который будет поддерживать женщин-кинематографисток. Мэттью попросил всех, кто хочет почтить память его жены, финансово поддержать фонд.

В Instagram Мэттью Хатчинс также опубликовал серию семейных фотографий.

"Скучаем по тебе, Галина", - подписал он фотографии.

Подробнее о произошедшей стрельбе на съемочной площадке "Страна" писала ранее. Продюсер и главный актер фильма "Ржавчина" Алек Болдуин застрелил 42-летнюю оператора Галину Хатчинс родом из Украины.

Она стала известным кинооператором и жила в Лос-Анджелесе. Болдуин прокомментировал совершенное им убийство и заявил, что все время находится на связи с мужем Галины, предлагая поддержку ему и семье.