Муж Галины Хатчинс, убитой на съемочной площадке актером Болдуином, опубликовал фото жены с сыном
Муж украинки Галины Хатчинс, которую знаменитый голливудский актер Алек Болдуин смертельно ранил во время съемок картины "Ржавчина", заявил, что семья переживает огромную потерю. Он попросил журналистов уважать конфиденциальность его семьи и обнародовал несколько снимков из семейного архива.
Об этом Мэттью Гатчинс написал в своем Twitter.
"Галина вдохновила всех нас своей страстью и видением, а ее наследие слишком значимо, чтобы описать словами. Мы переживаем огромный урон, и просим СМИ уважать конфиденциальность нашей семьи в любое время невыразимого горя. Мы благодарим всех за распространение фотографий и историй из ее жизни", - написал Мэтью и опубликовал фото жены с сыном.
Мужчина также сообщил, что Американский институт киноискусства (AFI) основал фонд памяти Галины Хатчинс, который будет поддерживать женщин-кинематографисток. Мэттью попросил всех, кто хочет почтить память его жены, финансово поддержать фонд.
В Instagram Мэттью Хатчинс также опубликовал серию семейных фотографий.
"Скучаем по тебе, Галина", - подписал он фотографии.
Подробнее о произошедшей стрельбе на съемочной площадке "Страна" писала ранее. Продюсер и главный актер фильма "Ржавчина" Алек Болдуин застрелил 42-летнюю оператора Галину Хатчинс родом из Украины.
Она стала известным кинооператором и жила в Лос-Анджелесе. Болдуин прокомментировал совершенное им убийство и заявил, что все время находится на связи с мужем Галины, предлагая поддержку ему и семье.