На прошлой неделе в Голливуде произошла трагедия: знаменитый голливудский актер Алек Болдуин застрелил человека на съёмках своего фильма "Ржавчина". Жертвой оказалась 42-летняя оператор Галина Хатчинс родом из Украины.

На репетиции одной из сцен фильма актер стрелял из винтовки, которая оказалась заряжена не холостыми, а боевыми патронами.

Съемки фильма на время следствия приостановлены. Пока что актеру не выдвинули обвинения, но его уже допросили.

"Страна" поговорила с Алексеем Федосовым – актером, продюсером и режиссером из Украины, который уже семь лет живет в США и знал Галину Хатчинс. В интервью "Стране" Федосов рассказал о жизни и смерти украинки. О том, какой она была, и кто виноват в ее трагической гибели.

Алексей Федосов был знаком с Галиной Хатчинс пять лет. Он рассказал "Стране" о жизни и смерти украинки

– Как давно вы знаете Галину Хатчинс?

– Пять лет. Мы познакомились назад на съемках одного короткометражного фильма – чисто фестивальное кино. Меня пригласили на съемочную площадку вторым режиссером, а Галина была оператором-постановщиком. Мы с ней поначалу не очень находили общий язык.

– Из-за чего?

– Я все время ее торопил, мол, время – деньги. А Галина всегда очень долго выставляла кадр. При этом Галина – крутой профессионал, талантливый оператор. И в любой ситуации, что бы ни происходило, Галина – тот человек, который всегда улыбается. Она никогда не была злой, агрессивной. Вот ей можешь сказать: "Галь, ну, сколько можно, давай быстрее, что происходит"? Она говорит: "Да-да", – улыбается и продолжает делать ровно то, что ей надо делать. Абсолютно не обращая внимания на то, что ты там от нее хочешь.

Она стремительно шла по карьерной лестнице. У нее должно было быть большое будущее. Женщина-оператор – это редкость, особенно в Голливуде, и американские кинематографисты ее очень любили. Она состояла в Гильдии американских операторов, и мы уже после того совместного проекта неоднократно встречались с Галиной на разных ивентах. Она яркий и жизнерадостный человек и, прежде всего, мама.

– У Галины остался сын и супруг. Вы знакомы с ними?

– Близко мы не общались, виделись буквально раз. У нас с Галиной были бизнес-творческие отношения, мы пересекались на съемочных площадках, на каких-то мероприятиях нас случайно жизнь сводила. Как-то я занимался организацией выставки кинотехники, она очень помогала.

– А что это был за короткометражный фильм, при работе над которым вы познакомились с Галиной?

– Он назывался вроде бы "Крыло ангела", я честно говоря не помню, потому что у нас тут большой поток проектов. Но могу сказать вам то, что я еще никому не говорил: в этом фильме в главной роли снимался артист из популярной когда-то группы "Корни", который пел: "С днем рождения, Вика". Группа распалась, и солист начал строить карьеру актера в Америке. Под него сделали фестивальную короткометражку, которую даже представляли в Каннах (Cannes Short Film Festival) 5 лет назад.

– У Галины есть награды и премии за операторскую работу?

– Да, в 2018-2019 году один из кинематографических журналов включил ее в рейтинг лучших операторов – ее называли восходящей звездой. Сама она об этом никогда не говорила. Она скромный, простой человек.

– Как вы узнали о том, что Галину по ошибке застрелил Алек Болдуин на сьемочной площадке?

– Я ехал из офиса домой, и мне пришло сообщение от друга с ссылкой на новость, где я просто прочитал, что Алек Болдуин убил оператора. Я за рулем не стал читать подробно и просто закрыл эту ссылку, но буквально через пять минут у меня начали разрываться месседжеры. Я подписан на все американские издания, и я понял, что речь о ней, только когда увидел в одном из заголовков имя – Галина Хатчинс. Конечно, это был шок.

– Вы как человек, который сам снимается в кино, как можете объяснить то, что случилось? По чьей вине реквизитное оружие оказалось заряженным и убило Галину? Кто за это должен ответить?

– Я этот процесс знаю со всех сторон, потому что я и продюсирую кино, и часто работаю вторым режиссером. А это как раз те люди, которые, прежде всего, несут ответственность за съемочную площадку и ее безопасность. Теперь продюсер и режиссер фильма "Ржавчина" понесут ответственность. Я им не завидую.

– Им может грозить за это реальный срок в тюрьме?

– Да, прежде всего, продюсерам. Ну, посмотрим, пока никого не обвиняют.

– А как вы думаете, по чьей вине пистолет выстрелил?

– Очень сложно объяснить то, что произошло с Галиной. Я сам снимался неоднократно в роли агентов ФБР и мне тоже давали оружие в руки. Надо понимать, что в Америке люди умеют пользоваться оружием: многие девочки уже с 7 лет могут из пистолета стрелять и знают, как с ним обращаться. Правила на съемочных площадках здесь строжайшие, особенно, если в кадре используется оружие.

– Какие правила, например?

– Обязательно на площадке присутствует человек, который отвечает за пистолеты. Если сьемки проходят в публичных местах, то присутствует еще и полиция. Когда реквизитор выдает актерам пистолеты, он всем показывает, что это реквизит: вот пустая обойма, вот пустой ствол. Ничего плохого не может произойти. Если это оружие с холостыми патронами, оно должно стрелять в кадре, то перед дублем делают пробный выстрел в землю.

– Тогда как получилось, что в руках Алека Болдуина пистолет выстрелил? Там не было ответственного за оружие реквизитора?

– Это был инди-фильм, то есть, независимое кино. Это не студия, не Netflix не Warner Brothers. Если бы это было студийное кино, думаю, что такого бы не произошло, потому что там все намного жестче. Я думаю, что это обычная человеческая халатность. Они просто, грубо говоря, договорились между собой, взяли оружие, не проверили его и пошли стрелять. Добавьте к этому не лучшие времена в сфере кино в Америке...

– Что вы имеете в виду?

– Сильная инфляция, цены растут, люди получают небольшие деньги, киношные профсоюзы собрались выходить на протесты десятками тысяч людей. Я уверен, что сейчас последует реакция. Профсоюзы воспользуются этой ситуацией со смертью Галины в своих интересах. Я уже видел заявления – мол, человек погиб из-за того, что вышел на работу, бросайте все и не выходите на съемочные площадки – идут призывы к протестам.

– А чего профсоюзы хотят добиться этими забастовками?

– Работать меньше часов и получать за это больше денег. Но им просто не с чем сравнить. Я в Украине девять лет проработал актером, и я могу сказать, что в Америке прекрасные условия работы на съемочных площадках. Американцы просто не знают, как в Украине.

– Если сравнивать Украину и США, в чем принципиальные отличия подхода к киносъемкам?

– В Америке больше безопасности, здесь люди уважают свой собственный труд и себя. Очень мало переработок, а если переработки и случаются, они оплачиваются надлежащим образом. Я актер, состоящий в профсоюзе. Если мне на съёмочной площадке какое-то кривое слово скажет продюсер, или меня не будут кормить из нормальной посуды, или еда не будет стоять в тени, я позвоню в профсоюз и сьемку остановят.

У актера фиксированный рабочий день – восемь часов, после этого следующие два часа ставка в полтора раза выше, следующие два часа – в два раза выше. Если вдруг актер еще задержится, начинаются golden hours, когда тебе за час платят чуть ли не дневной оклад. Поэтому все стремятся попасть в профсоюзы.

Но часто на такие инди-сьемки, где была Галина, часто берут людей не из "юниона" (профсоюза – Ред.) – технический персонал и актеров. Хотя Галя состояла в "юнионе". Здесь каждый профсоюз по-своему отстаивает своих людей. Есть профсоюз звукооператоров, операторов, режиссеров, актеров, и все они абсолютно по-разному работают.

– Как профсоюз операторов, в котором состояла Галина, отреагировал на трагедию?

– Я видел, что они сразу выдали заявление с соболезнованиями, но я не знаю, как они дальше будут реагировать. Пока они только написали, что скорбят, и это большая потеря для них.

– Если сравнивать украинский кинорынок и американский, насколько отличается уровень зарплат актеров?

– Это невозможно сравнивать. Минимальная зарплата у массовки в США – 100-110 долларов за 8 часов работы. Если ты состоишь в "юнионе", уже получаешь от 175 долларов, и плюс тебе оплачивают бензин на дорогу и еще много-много бонусов. За день минимум можно заработать 300-500 долларов. Если ты, к примеру, актер массовки, но тебя попросили сказать хоть одно слово в кадре, ты получаешь уже 900 долларов за 8 часов, а потом по выходу фильма можешь получать дивиденды, отчисления за каждый эфир данного фильма или сериала.

– В Украине, насколько я знаю, актерам массовки платят в разы меньше – несколько сотен гривен.

– На те деньги, которые платят актерам в Украине, выжить нельзя, а здесь можно. По местным меркам слабо, но можно. Рынок большой, проектов много, вот в чем разница между Америкой и Украиной.

– А сколько получают актеры первого, второго плана с полноценными персонажами?

– Тут система такая. Если хочешь быть актером, подписываешь договор с агентством, которое тебя начинает "продавать". Я в свое время для того, чтобы попасть на площадки к Тарантино, работать с Николь Кидман, работал пять дней в неделю в массовке. Я моментально попал в гильдию киноактеров, благодаря чему смог работать в близком контакте с топовыми звездами. Это мне дало знакомства и возможность работать на больших проектах. Когда я работал ассистентом на сериале HBO, у нас бывало 400-500 человек массовки, 400 человек команды, из которых только 20 человек – продюсерский отдел.

– А вы сейчас как актер снимаетесь?

– В основном продюсирую. Симался в последний раз в феврале, в новом проекте Мела Гибсона, он продюсер и актер в этом фильме, а несколько лет назад снимался в "Форд против Феррари" в сцене с Кристианом Бейлом. Одновременно с этим работал на "Однажды в Голливуде" у Тарантино.

– А в какой сцене вас там можно увидеть?

– В аэропорту с Марго Робби. А в этом году я снимался в новом фильме, где играют и Кристиан Бейл, и Марго Робби. Я там директор военного госпиталя.

– Можете назвать разницу в зарплатах актеров в Украине и Америке?

– Я просто уже в ценах в Украине не ориентируюсь, уже семь лет не там. В США минимальная зарплата у актера массовки – 110 долларов за 8 часов. Актер массовки с текстом зарабатывает около 300 долларов на самых минимальных Low-budget проектах. Все очень сильно зависит от бюджета проекта: чем он выше, тем больше и зарплаты актеров.

– Что в американской кино-тусовке сейчас говорят об Алеке Болдуине? Правда ли он раскаивается и даже плакал после случившегося?

– Говорят, что он действительно в шоке, и он правда плакал, когда давал показания. В остальном – сложно сказать. Болдуин сейчас спрятался и максимально скрывается от комментариев.

– Что может грозить Алеку Болдуину по американским законам – как автору убийственного выстрела и продюсеру фильма "Ржавчина"?

– Это может расследоваться как неумышленное убийство, но вряд ли. Халатное обращение с оружием? Не знаю. Не мне судить. Это должно решить следствие.

– В американском киноматографе уже были подобные прецеденты. В 1993 году на съемочной площадке погиб актер Брэндон Ли во время съемок фильма "Ворон": реквизитный пистолет выстрелил. Смерть была признана несчастным случаем, а автору убийственного выстрела, актеру Майклу Масси, не предъявляли обвинений. Считаете ли вы, что смерть Галины тоже сочтут несчастным случаем? Или все-таки Ален Болдуин или кто-то другой на площадке виновен и должен был осужден за убийство Галины Хатчинс?

– Думаю, что Болдуин не виноват. Мне его очень жаль сейчас.

– Почему?

– Потому что на площадке не он заряжает оружие, не он его проверяет. Ему показывают, как им пользоваться, должны сделать пробный выстрел и после этого уже дальше снимать. Болдуин же не знает, что ему зарядили и дали в руки, понимаете?

Здесь есть другой вопрос. Я сейчас получаю много комментариев о том, что Болдуин славится скверным характером. Я работал как второй режиссер на площадке с другим Болдуином (братом Алека Болдуина – Ред.) – не самый приятный человек.

Есть слух, который мне рассказал один оператор, что перед роковым выстрелом был какой-то конфликт на площадке. Болдуин – и продюсер этого проекта, и актер, и он несет двойную ответственность. Он стрелял, и это его проект. Человек, который непосредственно дал в руки Болдуину это оружие, должен был проверить его. Пока сложно сказать, чья это вина.