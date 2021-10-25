В США полным ходом идет расследование трагического инцидента на съемках фильма "Ржавчина" ("Rust" - Ред.), в ходе которого случайным выстрелом была убита украинская оператор Галина Хатчинс. А произвел роковой выстрел знаменитый актер Алек Болдуин.

Управление шерифа Санта-Фе (штат Нью-Мексико - Ред.) определило главную цель поисков и в настоящий момент целенаправленно ищет записи с камер, использовавшихся на съемках вестерна.

Об этом свидетельствует официальный ответ шерифа Хосе Риоса на запрос агентства ТАСС.



"Дополнительные доказательства по использованию оружия из реквизита могут находиться в записях, сделанных при съемках фильма. Необходимо дополнительное изучение кадров, сделанных на месте происшествия", - так был обоснован ордер на обыск на съемочной площадке, который прошел вчера, 24 октября.

Также следователи запросили разрешения суда изъять все оружие, одежду, электронные устройства, а также сделать трехмерное сканирование площадки, где произошел инцидент.

Согласно показаниям помощника Хатчинс, в момент выстрела актеры репетировали одну из сцен, поэтому съемка не велась, тем не менее в офисе шерифа установили, что на месте происшествия находилось несколько единиц съемочной техники и в памяти камер могли остаться записи, полезные для следствия.

Раненный режиссер Джоэл Соуса рассказал следствию, что в момент выстрела актер Алек Болдуин репетировал наведение оружия прямо в объектив, а он (вместе с Хатчинс) сидел за камерой и выбирал наилучший ракурс для съемок этого эпизода. После того как актер был "пойман в кадр", выяснилось, что в объектив также попадает нежелательная тень, так что положение записывающей аппаратуры пришлось несколько изменить.

Соуса добавил, что Алек Болдуин до момента трагедии был крайне аккуратен в обращении с оружием. Он перепроверял, что оно безопасно и что рядом нет детей. Сам момент выстрела режиссер отчетливо не запомнил, в его памяти остался только громкий хлопок, кровь на одежде и упавшая Галина Хатчинс.

Напомним, "Страна" в материале "Не проверили оружие и пошли стрелять" рассказала, что украинский актер Голливуда говорит о гибели Галины Хатчингс и к чему это может привести.