У матери убитой Алеком Болдуином в США оператора Галины Хатчинс проблемы с документами, поэтому она не может получить в американском посольстве визу, чтобы вылететь за океан.

Об этом сообщает The Sun.

О гибели Галины родителям сообщил ее муж Мэтью. Папа Анатолий и мама Ольга были вне себя от горя, когда узнали о произошедшем.

В то же время, близкие Галины ждут ответов, ведь кто-то допустил, что заряженный боевым патроном пистолет оказался в руках актера.

"Семья скорбит, но в то же время хочет ответов. Если кто-то ошибся, то ему придется заплатить. Они просто не понимают, как могло случиться что-то ужасное, ведь должны были быть приняты меры безопасности. Они также отчаянно пытаются получить документы, чтобы попасть в США. Но у матери не хватает необходимых документов для получения визы", - сообщила подруга Галины из Киева.

Руководство киностудии опасается крупного судебного разбирательства со стороны семьи, если выяснится, что гибели Галины можно было избежать. По данным источника издания, киностудия опасается, что родители Хатчинс подадут в суд и будут требовать очень серьёзной суммы компенсации.

Напомним, инцидент на съемочной площадки фильма "Ржавчина" произошел в конце прошлой недели. "Страна" подробно писала о том, как знаменитый актер Алек Болдуин застрелил оператора на съемочной площадке.

Кроме того, мы сообщали, что до выстрела Болдуина в украинку оружие на площадке уже случайно стреляло, но меры по безопасности не принимались.