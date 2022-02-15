Семья оператора родом из Украины Галины Хатчинс, погибшей в 2021 году от случайного выстрела на съемках вестерна "Ржавчина", подала иск с обвинениями в непредумышленном убийстве в отношении актера и продюсера Алека Болдуина и других создателей фильма.

Об этом 15 февраля сообщил журнал Forbes.

"Ответчик Болдуин, продюсеры были в курсе проблем с безопасностью при обращении с огнестрельным оружием на съемочной площадке "Ржавчины" и не предприняли мер по исправлению ситуации, чтобы убедиться, что базовые правила техники безопасности при работе с огнестрельным оружием соблюдались 21 октября 2021 года", - говорится в исковом заявлении.

По мнению представителей защиты семьи Хатчинс, к смерти оператора привели "халатность и меры по сокращению издержек".

Несчастный случай произошел в штате Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина". Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В настоящее время офис шерифа и прокуратура Санта-Фе ведут расследование инцидента, сам актер виновным в произошедшем себя не считает.

Ранее "Страна" разбиралась, кто виноват в трагедии, случившейся на съемках.

Мы также публиковали фото погибшей женщины и членов ее семьи.