Полиция изучит информацию с телефона голливудского актера Алека Болдуина, который на съемочной площадке застрелил украинку-оператора. Такое разрешение выдал американским правоохранителям суд в округе Санта-Фе штата Нью-Мексико, сообщает Variety.

Полиция надеется найти в телефоне голливудской звезды улики, которые могут помочь расследованию. Суд разрешил следствию изучить фото, видео, сообщения, электронную почту, аккаунты в социальных сетях, контакты, истории поиска, а также удаленные данные и файлы.

"Изначально они просили актера и его адвоката предоставить личный телефон актера добровольно, но те затребовали ордер", - говорится в публикации.

Напомним, что в США во время съемок вестерна "Ржавчина" на съемочной площадке была застрелена оператор украинского происхождения Галина Хатчинс. Выстрел совершил актер Алек Болдуин, полиция ведет расследование инцидента. Любопытно, что за четыре года до выстрела в украинку Болдуин написал, что ему интересно, каково это убить человека по ошибке.

Также мы писали, что следователи проверят двух человек на причастность к роковому выстрелу актера Алекса Болдуина в оператора Галину Хатчинсон, из-за которого девушка скончалась. В центре расследования оказались оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид - она была ответственна за оружие на съемочной площадке, а также ассистент режиссера Дэйв Холлс, который передал Болдуину оружие.

В своем первом интервью после случившегося Алек Болдуин заявил, что выстрел произошел самопроизвольно.