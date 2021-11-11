Светооператор вестерна "Ржавчина", во время съемок которого погибла 42-летняя оператор-украинка Галина Хатчинс, подал в суд на голливудского актера Алека Болдуина и других членов команды.

Об этом пишет The Associated Press.

Иск в Верховный суд Лос-Анджелеса подал украинец Сергей Светной. В нем мужчина указал, что халатность ответчиков вызвала у него "серьезные эмоциональные страдания", которые будут его преследовать.

Светной сказал, что пуля, убившая Хатчинс, едва не попала в него. Также он добавил, что держал ее за голову, когда она умерла. Адвокат подавшего иск Светного прокомментировал произошедшее на площадке.

"У них никогда не должно было быть боевых патронов на этой площадке" - сказал он.

В иске, поданном в Верховный суд Лос-Анджелеса, упоминается почти два десятка ответчиков, связанных с фильмом, включая Болдуина, который был одновременно звездой и продюсером. Также в списке ответчиков помощник режиссера Дэвид Холлс, который вручил Болдуину пистолет, и Ханна Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке.

Истец также рассказал, что за несколько дней до инцидента видел пистолеты, оставленные без присмотра в грязи, о чем предупреждал ответственных лиц.

"То, что произошло потом, будет вечно преследовать истца", - говорится в иске.

Сторона обвинения требует от ответчиков компенсации и штрафных санкций на пока неопределенную сумму.

Напомним, Алек Болдуин в одной из сцен ранил из винтовки двух человек, оператора и режиссера ленты. У режиссера картины оказалась повреждена ключица, оператор Галина Хатчинс была доставлена вертолетом санавиации в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, кто виноват в трагедии с украинкой из Голливуда, которую застрелил Алек Болдуин.