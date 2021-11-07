Осветитель Джейсон Миллер, член съемочной группы фильма "Ржавчина", съемки которого прекратили после смертельного случая с участием актера Алека Болдуина, попал в больницу в результате укуса паука.

Об этом сообщает Sky News.

Джейсон Миллер, который занимался освещением на съемочной площадке фильма "Ржавчина", находился на съемочной площадке, когда его укусил коричневый паук-отшельник. Данное насекомое - ядовитый паук, живущий в Северной Америке.

В результате произошедшего Миллера сразу госпитализировали. После укуса у него диагностировали симптомы некроза руки и сепсиса.

На данный момент в интернете уже организовали сбор средств на лечение Джейсона Миллера.

Напомним, в США во время съемок вестерна "Ржавчина" на съемочной площадке была застрелена оператор украинского происхождения Галина Хатчинс. Выстрел совершил актер Алек Болдуин, полиция ведет расследование инцидента. За четыре года до выстрела в украинку Болдуин написал, что ему интересно, каково это убить человека по ошибке.

О том, какой при жизни была украинка и кто же на самом деле виноват в трагедии, "Стране" рассказал Алексей Федосов - актер, продюсер и режиссер из Украины, который уже семь лет живет в США.