В СМИ появилось фото, сделанное перед убийством оператора родом из Украины во время съемок вестерна "Ржавчина", когда в руках у голливудской звезды Алека Болдуина выстрелило оружие, которое должно было быть заряжено холостым патроном.

На опубликованном фото Алек Болдуин - в центре кадра. А застреленная им через несколько минут оператор Галина Хатчинс - в куртке и шапке спиной на первом плане.

Напомним, в конце прошлой недели в США во время съемок вестерна "Ржавчина" на съемочной площадке была застрелена оператор украинского происхождения Галина Хатчинс. Выстрел совершил актер Алек Болдуин, полиция ведет расследование инцидента. Любопытно, что за четыре года до выстрела в украинку Болдуин написал, что ему интересно, каково это убить человека по ошибке.

Также мы сообщали, что мать убитой Алеком Болдуином украинки Хатчинс не может оформить визу в США.

О том, какой при жизни была украинка и кто же на самом деле виноват в трагедии, "Стране" рассказал Алексей Федосов - актер, продюсер и режиссер из Украины, который уже семь лет живет в США.