Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший запустил в продажу футболки, надписи которых гласят, что знаменитый актер Алек Болдуин, который в следствии несчастного случая во время съемок застрелил оператора Галину Хатчинс, убивает людей.

Фотографии футболок Трамп опубликовал в своих Instagram-историях.

На однотонной футболке, фото которой опубликовал Донльд Трам-младший, напечатана надпись: "Оружие не убивает людей, Алек Болдуин убивает людей".

В публикации размещена ссылка на магазин Трампа, однако при переходе по ней по состоянию на 17:30 по Киеву выдает ошибку. В ассортименте магазина таких футболок сейчас тоже нет.

В одной из своих Instagram-историй младший Трамп опубликовал фотографию Алека Болдуина, на которой он якобы сам одет в эту футболку. Такой снимок был сделан с помощью фотошопа.

Стоит отметить, что истории с Болдуином Трамп посвящал публикации и раньше. На изображении одной из них сказано: "Давайте посмотрим, как Алек Болдуин обвинил оружие".

Напомним, в США во время съемок вестерна "Ржавчина" на съемочной площадке Алек Болдуин застрелил оператора украинского происхождения Галину Хатчинс. На репетиции одной из сцен фильма актер стрелял из винтовки, которая оказалась заряжена не холостыми, а боевыми патронами.

Также сообщалось, что Алек Болдуин пришел на похороны застреленной им Галины Хатчинс.