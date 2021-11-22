На выходных родные оператора украинского происхождения Галины Хатчинс, которая погибли в результате несчастного случая на съемочной площадке, попрощались с ней на закрытой церемонии.

Об этом сообщает People.

Прошло церемония похорон урны с прахом погибшей, на которой присутствовали только родственники и близкие друзья Хатчинс. Она прошла в выходные, но точную дату и место семья решила не предавать огласке.

"Ее свет очерчивает наши жизни, продолжайте следовать своему видению", - написано на надгробии оператора.

Мэтью, супруг умершей признался изданию, что из-за ее смерти он сам и их 9-летний сын ощущают "тишину ее безвозвратного исчезновения, как удушающую тишину в нашем доме".

"Галина была любовью моей жизни, и то, что мы ее потеряли, разрушило мечты нашей семьи", - сказал он.

Напомним, Галина Хатчинс - оператор родом из Украины, которая жила в США. В октябре она погибла при съемках вестерна "Ржавчина" - ее случайно застрелил знаменитый актер Алек Болдуин. При чем творческий и технический коллектив "Ржавчины" за несколько дней до трагедии жаловался на меры безопасности.

Также сообщалось, что Алек Болдуин пришел на похороны Хатчинс.