Разведка Британии подводит итоги 100 дней войны в Украине. Ни одна из стратегических целей России не была достигнута, по сравнению с первоначальным планом.

Об этом говорится в свежей сводке Минобороны Британии, обнародованной в Twitter.

По данным британских разведчиков, войскам РФ не удалось достичь своих первоначальных целей по захвату Киева и украинских центров власти. После провала первоначального плана РФ адаптировала его, сосредоточив внимание на Донбассе.

Сейчас, сообщает разведка, РФ добивается тактического успеха на Донбассе. Российские силы создали и сохранили импульс и в настоящее время, похоже, владеют инициативой.

РФ контролирует более 90% Луганской области и, вероятно, полностью установит контроль в ближайшие две недели. РФ добилась этих недавних тактических успехов за счет значительных затрат ресурсов и за счет концентрации сил и огня на одной части общей кампании.

Вместе с тем, сообщает британская разведка, РФ не смогла создать маневр или движение на других фронтах или направлениях, все из которых перешли к обороне.

По сравнению с первоначальным планом РФ ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того, чтобы РФ достигла хоть какого-то успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции и, вероятно, значительное время.

Напомним, мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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