Российские войска взяли под свой контроль большую часть Северодонецка. Основная дорога, ведущая в Северодонецкий карман, вероятно, остается под контролем Украины, но Россия продолжает наращивать локальные успехи благодаря сильной концентрации артиллерии. При этом российские войска понесли потери.

Об этом говорится в отчете разведки Британии за 2 июня.

Форсирование Северского Донца, естественной преграды на направлениях наступления РФ, жизненно важно для российских сил, поскольку они захватывают Луганскую область и готовятся переключить внимание на Донецкую, сообщает разведка.

Потенциальные места пересечения - между Северодонецком и Лисичанском, а также недалеко от недавно захваченного Лимана. В обоих местах линия реки, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими силами, которые разрушили существующие мосты.

Вероятно, РФ понадобится короткая тактическая пауза, чтобы перезагрузиться перед форсированием рек и последующими атаками вглубь Донецкой области, где ВСУ подготовили оборонительные позиции, пишет разведка.

Ранее Институт изучения войны показал карту боевых действий в Украине и сообщил, что РФ сосредотачивается на Славянске.

Напомним, в Донецкой области после обстрелов в первый день лета погибли четверо мирных жителей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.