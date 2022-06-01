Вопрос обмена пленными курирует глава украинской разведки, который имеет канал связи с российскими военными.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, отвечая на вопрос Марка Фейгина о судьбе пленных с "Азовстали".

Арестович выразил уверенность, что глава ГУР сможет решить вопрос обмена военнослужащих, попавших в плен в Мариуполе.

Напомним, вчера пресс-служба ГУР сообщила, что в Украине создан Координационный штаб по вопросам обращения с пленными. Его возглавил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

До этого обменом занималась вице-премьер Ирина Верещук. Она подробно объясняла "Стране", почему решили изменить установленный порядок.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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