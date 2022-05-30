Ирина Верещук в комментарии "Стране" объяснила, почему она больше не будет заниматься обменом военнопленных, о чем ранее сообщила в своем Телеграм-канале.

"Решение принято постановлением Кабинета министров, которое внесло изменение в работу координационного штаба, созданного еще в начале марта. Изменения вызваны тем, что я должна заниматься гуманитарной политикой, а военнопленные - это все-таки немного не мой профиль как министра и вице-премьера. То, что я делала вначале - создание Национального информационного бюро, координация всех органов, - статус вице-премьера позволял мне это сделать быстро. Все было создано, налажено, организовано. Было проведено 14 обменов, в рамках которых было освобождено больше 300 военных и больше 100 гражданских", - сообщила вице-премьер "Стране".

Верещук утверждает, что это было совместное решение: как ее самой, так и ГУР и СБУ. Эти ведомства теперь и возглавят процесс обмена военнопленных.

"Мы пришли к выводу, что сейчас будет лучше, если обменом военнопленных будут заниматься именно военные. Я благодарна, что начальник ГУР Кирилл Буданов согласился и возглавил этот процесс. Теперь этими вопросами занимаются уполномоченные люди: СБУ и Главное управление разведки. Как вы знаете, у нас происходили обмены как гражданских, так и военных. Сейчас уже все, что можно было организовать, скоординировать и наладить, мы сделали. Дальше дело военных. Они лучше знают, какие люди идут на обмен и с этой, и с той стороны", - отметила Верещук.

Она добавила, что именно ГУР договаривалось с российской стороной по поводу "Азовстали".

"Об эвакуации гражданских с "Азовстали" договаривались мы с Красным Крестом и ООН, а спецоперацией по эвакуации военных с "Азовстали" руководил начальник ГУР Кирилл Буданов. Они непосредственно договаривались об эвакуации военных, обмене, вывозе тяжелораненых и т.д. Я в этих переговорах не участвовала", - объяснила Верещук "Стране".

Чиновница отметила, что не может комментировать текущую ситуацию с бойцами, вывезенными из "Азовстали" на неподконтрольную Украине территорию. Однако выразила надежду, что договоренности об их дальнейшем обмене и возвращении в Украину будут соблюдены.

"Насколько я знаю, договоренности были, и они должны быть выполнены. В любом случае, главное то, что военные остались живы. Там были не только "азовцы", но и ВСУ, и пограничники, там было больше 100 женщин. Огромное количество людей. Их нужно было спасти - без вариантов", - считает Ирина Верещук.

Между тем в "ДНР" угрожают украинским военным с "Азовстали" смертной казнью.

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Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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