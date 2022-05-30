В "ДНР" угрожают украинским военным с "Азовстали" смертной казнью
"Министр юстиции ДНР" Юрий Сыроватко заявил, что за преступления, подобные тем, что совершались "боевиками с Азовстали", в "республике" предусмотрена смертная казнь, но все решит "суд".
Об этом сообщает РИА Новости.
Также в "Минюсте" заявили, что сейчас в плену у "ДНР" содержится 2,3 тысячи пленных с "Азовстали".
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным попросили его освободить украинских военных с "Азовстали", попавших в плен.
Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.
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