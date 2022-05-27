Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер поговорили по телефону в пятницу, 27 мая.

По данным пресс-службы Кремля, в процессе разговора Путин "дал оценку ситуации в контексте ведущейся "специальной военной операции по защите Донбасса" и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей" и указал на "необходимость скорейшего разминирования портов украинской стороной".

"Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины", - говорится в сообщении.

Также Путин считает безосновательными попытки возложить на РФ ответственность за срыв поставок продукции на мировые рынки.

Сразу же появилась и реакция австрийской стороны на разговор с Путиным.

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что целью звонка Путину было выяснить, можно ли найти потенциальные гуманитарные решения в Украине

Кроме того, Путин, по словам Нехаммера, в разговоре заявил, что готов обсудить обмен пленными с Украиной.

Также канцлер Австрии сообщил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сказал ему, что "Газпром" будет лишен газового хранилища в австрийском Хайдахе, если российская компания не будет заполнять его газом.

Напомним, Путин подписал указ о расчете в рублях с иностранными компаниями, поддержавшими санкции против РФ.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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