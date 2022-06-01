"Минюст ДНР" сообщил об аресте более ста украинских военнопленных из гарнизона Мариуполя. Их обвиняют в причастности к преступлениям. Военнопленные доставлены в СИЗО.

"У нас после проработки следователей всплывают факты причастности к преступлениям. Уже есть больше 100 человек, которые следствием арестованы. Они уже доставлены в СИЗО, где будут ждать своей участи и решения суда", - сообщил "глава Минюста ДНР" Юрий Сироватко.

Ранее Сироватко сообщал, что в "ДНР" находятся 2600 пленных украинских военнослужащих, с ними общаются "следователи". Кроме того, Юрий Сироватко заявил, что за преступления, подобные тем, что совершались "боевиками с Азовстали", в "республике" предусмотрена смертная казнь, но все решит "суд".

Тем временем война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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