В Украине создан Координационный штаб по вопросам обращения с пленными. Его возглавил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР ведомства в Фейсбуке.

Основные задачи новосозданного Координационного штаба:

выполнение международных обязательств Украины по обращению с пленными;

координация всех ветвей власти по работе с пленными;

решение проблем обращения с военнопленными.

Напомним, вчера сообщалось, что вместо вице-премьера Ирины Верещук вопросом пленных будут заниматься ГУР и СБУ.

Сама Верещук "Стране" подробно объясняла, почему это произошло.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.