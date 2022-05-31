В Украине создали Координационный штаб по вопросам обращения с пленными. Его возглавил глава ГУР Минобороны
В Украине создан Координационный штаб по вопросам обращения с пленными. Его возглавил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР ведомства в Фейсбуке.
Основные задачи новосозданного Координационного штаба:
- выполнение международных обязательств Украины по обращению с пленными;
- координация всех ветвей власти по работе с пленными;
- решение проблем обращения с военнопленными.
Напомним, вчера сообщалось, что вместо вице-премьера Ирины Верещук вопросом пленных будут заниматься ГУР и СБУ.
Сама Верещук "Стране" подробно объясняла, почему это произошло.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.