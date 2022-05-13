В СНБО запустили сайт "Оккупант", который предоставляет информацию о военнопленных, находящихся в Украине с начала полномасштабного вторжения российских войск - 24 февраля.

Указывается ФИО, возраст, и принадлежность к воинской части солдата.

Портал invaders-rf.com предназначен, в том числе, для семей российских солдат. С помощью сайта они могут узнать местоположение пленных, а также связаться с Минобороны.

Всего на сайте загружены данные порядка 498 военнопленных, которых удалось идентифицировать.

Отметим, что немногие российские солдаты попадают в плен. В Украине находится около 600 российских военнопленных, для которых на территории Украины создают специальный лагерь.

По состоянию на сегодняшний день, ВСУ ликвидировали 26 900 личного состава противника, 1205 танков, 2500 боевых бронированных машин, 542 артиллерийские системы.

Ранее телеканал "Аль-Джазира" показал вагон-морг с телами российских солдат, погибших в войне против Украины. В моргах Днепра также скопилось больше 1500 трупов российских солдат.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.