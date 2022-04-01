Интернет-знакомства в России и Беларуси попали под санкции. Сайт для знакомств Badoo, чей офис находится в Лондоне, и его мобильная версия больше не доступны для граждан этих стран.

Сообщение об этом появилось 1 апреля на интернет-странице сервиса.

"Вынуждены сообщить, что наши веб-сервисы, включая мобильный веб-сервис и версию для ПК, больше не доступны в России и Республике Беларусь, а приложение Badoo было удалено из Apple App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery", - говорится в сообщении.

Все подписки на Premium были отменены для всех пользователей, кроме пользователей Apple App Store. Им Badoo адресовал отдельную инструкцию.

"Нам жаль, что мы больше не можем радовать участников нашего сообщества всем тем, за что вы любите Badoo, но мы остаемся рядом, чтобы помочь вам адаптироваться к переменам", - сказано на сайте.

Впрочем, лазейку для россиян и белорусов оставили.

"Твой профиль и основные функции Badoo всё ещё доступны в приложении, если оно установлено на твоём устройстве", - говорится в послании сервиса.

Также сайт работает и с компьютера при включении ВПН.

К слову, сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz приняли решение о прекращении работы в России и Белоруссии еще 9 марта. Тогда их приложения исчезли из виртуальных магазинов Apple, Google и Huawei.

Между тем компания Microsoft продолжит сотрудничать с российскими клиентами, против которых не введены санкции, в том числе с больницами и школами.

Ранее "Страна" сообщала, что Министерство науки России потребовало у вузов перенести с YouTube свои ролики на другие площадки. Это скорее всего означает, что площадку скоро запретят в РФ.