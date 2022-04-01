В России, похоже, на финальную стадию выходит подготовка к закрытию YouTube. Министерство науки страны потребовало у вузов до 4 апреля перенести свой контент из YouTube на сервисы Rutube и VK.Video.

Об этом говорится в документе ведомства, обнародованном 1 апреля и адресованном руководителям высших учебных заведений.

"Департамент координации информационной и просветительской деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает вам о необходимости обеспечения переноса "дублирования) вашего аудиовизуального контента с видеохостинга YouTube на российские платформы видеохостинга Rutube и VK.Video в срок до 4 апреля 2022 года", - сказано в документе.

Ранее "Страна" сообщала, что в середине марта Роскомнадзор фактически обвинил YouTube в "террористических действиях". В ведомстве посчитали, что распространение на хостинге призывов к терактам "наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC".

Также мы рассказывали, что в России все идет к тому, что могут заблокировать YouTube. Предполагалось, что это произойдет еще в марте.