Украинская военная разведка прогнозирует, что российские войска увеличат удары по объектам критической инфраструктуры и попытаются захватить все Черноморское побережье Украины вплоть до Приднестровья.

Об этом заявил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Для РФ приоритетом будет наращивание интенсивности применения авиа- и ракетных ударов по гражданским и военным объектам по всей Украине", – сказал Громов.

Украинская разведка уверена, что россияне в ближайшее время сосредоточат усилия на окружении и уничтожении группировки Объединенных сил на Донбассе, а затем будут удерживать контроль над сухопутным коридором из Ростовской области в Крым.

В будущем, по мнению разведки, россияне хотят захватить все южные области Украины и получить контроль от Приднестровья до Ростова.

Ранее в ВСУ заявили, что оккупация Одессы остается в приоритетах мечтаний российских войск.

На данный момент, Россия захватила почти 21% от общей территории Украины.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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