Данилов сообщил, что у него нет ответа на вопрос, почему армия России так легко прошла по перешейку из Крыма
Правоохранители выясняют, почему россияне смогли захватить Херсонскую область так быстро и почему они беспрепятственно прошли по перешейку из Крыма, который якобы был перед этим разминирован.
Об этом рассказал глава СНБО Алексей Данилов в интервью "Укринформу".
"Окончательного ответа даже у меня, что там произошло, на сегодняшний день нет, к сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ", - сказал Данилов.
Тем временем оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей перевели на российскую мобильную связь и интернет. Также здесь признались в вывозе украинского зерна в Россию.
По данным Минобороны Украины, часть местного населения Херсонской области препятствует освобождению территорий, в то время как советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о "маленьких наступательных действиях" ВСУ в Херсонской области.
Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.
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