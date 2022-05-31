Правоохранители выясняют, почему россияне смогли захватить Херсонскую область так быстро и почему они беспрепятственно прошли по перешейку из Крыма, который якобы был перед этим разминирован.

Об этом рассказал глава СНБО Алексей Данилов в интервью "Укринформу".

"Окончательного ответа даже у меня, что там произошло, на сегодняшний день нет, к сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ", - сказал Данилов.

Тем временем оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей перевели на российскую мобильную связь и интернет. Также здесь признались в вывозе украинского зерна в Россию.

По данным Минобороны Украины, часть местного населения Херсонской области препятствует освобождению территорий, в то время как советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о "маленьких наступательных действиях" ВСУ в Херсонской области.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.