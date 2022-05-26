Летом 2021 года в Совете национальной безопасности и обороны состоялось тайное заседание, на котором было поручено обеспечить необходимую защиту юга Украины на случай вторжения противника.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью 24 каналу.

По его словам, речь шла о Чонгаре, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областях.

На заседании были озвучены определенные задания, а в декабре 2021 года все привлеченные инстанции отчитались о выполнении поставленных задач, добавил Данилов.

"Что случилось в дальнейшем (с Чонгаром, мост через который не взорвали, и Херсонской областью, которую смог быстро захватить противник), я думаю, это будет предметом выяснения. Когда это произойдет? Есть такое мнение, что это должно произойти после войны. Как будет - жизнь покажет", - сказал секретарь СНБО.

Ранее Генштаб ВСУ выступил с опровержением слухов о том, что перед вторжением российских войск мост возле Чонгара на админгранице с Крымом не был заминирован.

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Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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