Если армии России удастся закрепиться на Донбассе, мира в Европе не будет, а Кремль воспользуется ситуаций для перегруппировки своих сил.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD.

По ее словам, после неудачной попытки нанесения быстрого поражения Украине, Владимир Путин перенаправил усилия на захват Донбасса. Закрепление России на этих территориях грозит опасными последствиями для всей Европы, считает Бербок.

По ее мнению, чтобы предотвратить такой сценарий, необходимо продолжать поддержку Украины.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович обвинил Германию в срыве темпов ленд-лиза и неудачах украинской армии на Донбассе.

Как писала "Страна", представители украинской власти открыто критикуют Германию из-за срывов поставок западного вооружения. Так, по данным Bild, Шольц и немецкое правительство более месяца блокируют поставки БМП Marder в Украину.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.