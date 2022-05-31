Ключевой импортер российского газа в Германию Uniper осуществил первый платеж за российский газ по новой схеме, чтобы обеспечить непрерывные поставки топлива.

Об этом сообщает Reuters.

"Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменил способ оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро в соответствии с новым механизмом оплаты", - говорится в комментарии компании.

Какая конкретно "новая схема" используется не уточняется, но вероятно речь идет о разрешении Еврокомиссии открывать счета в "Газпромбанке" в евро или долларах и платить за газ в валюте. А банк уже сам будет проводить конвертацию в рубли.

На днях Politico назвала компании, которые оплачивают газ из России через "Газпромбанк".

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