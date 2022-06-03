Президент Украины Владимир Зеленский записал видео с Банковой в Киеве к 100 дням войны с Россией.

Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте президента.

"Лидер фракции ("Слуга народа" Давид Арахамия - Ред.) тут, глава ОП (Андрей Ермак - Ред.) тут, премьер (Денис - Ред.) Шмыгаль тут, Подоляк (советник главы ОП - Ред.) тут, президент тут. Наша команда намного больше. ВСУ тут. Народ нашего государства тут. Защищаем Украину уже 100 дней. Слава Украине", - сказал Зеленский.

Напомним, "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.