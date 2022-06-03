У Зеленского заявили, что Украина не планирует применять американские РСЗО для ударов по РФ
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не планирует применять ракетные системы залпового огня (РСЗО) для ударов по территории России.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
"Украина ведет оборонительную войну и не планирует применять РСЗО для атаки объектов в России. Наши партнеры знают, где используется их оружие. Любые заявления о подобных намерениях - психологическая операция российских спецслужб", - написал Подоляк.
Напомним, США передадут Украине ракетные системы залпового огня. Из Америки пришлют четыре ракетных комплекса M142 HIMARS. В РФ уже заявили, что поставки Украине американских РСЗО угрожают территории России.
Вместе с тем, ранее и Зеленский говорил, что Украина не планирует атаковать территорию России. Однако в Кремле не верят его словам.
Ранее "Страна" в отдельном материале рассказывала, как повлияют на ход войны в Украине американские РСЗО и почему на Западе теперь боятся эскалации.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.
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