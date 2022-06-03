Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не планирует применять ракетные системы залпового огня (РСЗО) для ударов по территории России.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Украина ведет оборонительную войну и не планирует применять РСЗО для атаки объектов в России. Наши партнеры знают, где используется их оружие. Любые заявления о подобных намерениях - психологическая операция российских спецслужб", - написал Подоляк.

Напомним, США передадут Украине ракетные системы залпового огня. Из Америки пришлют четыре ракетных комплекса M142 HIMARS. В РФ уже заявили, что поставки Украине американских РСЗО угрожают территории России.

Вместе с тем, ранее и Зеленский говорил, что Украина не планирует атаковать территорию России. Однако в Кремле не верят его словам.

Ранее "Страна" в отдельном материале рассказывала, как повлияют на ход войны в Украине американские РСЗО и почему на Западе теперь боятся эскалации.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

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Подробно о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.