Украинские военные уже проходят обучение по работе с переданными Украине американскими ракетными установками HIMARS, которые уже находятся в Европе

Об этом в Twitter сообщил журналист Мэтт Сейлер со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США. 

"По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны, украинские силы начали тренировки на HIMARS, отправленных США. Американские инструкторы работают с украинцами в неизвестном месте за пределами страны. Ожидается, что первый этап обучения займет около 3 недель", - сообщил журналист. 

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