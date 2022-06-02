Поставки Украине западных ракетных систем имеют определенные риски. В частности, эскалацию конфликта могут вызвать потенциальные удары Украины по территориям Крыма или вглубь Донбасса. Также опасение на Западе вызывает реакция Киева на следующий потенциальный ракетный обстрел со стороны РФ.

Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

Ранее в США заявили, что по территории России удары наноситься не будут, о чем также сказал Владимир Зеленский. Однако на Западе полагают, что поставки РСЗО все же несут определенные риски.

"Немедленная реакция России (на решение о поставках РСЗО - Ред.) сводилась к сдержанному осуждению. Но если оружие, называемое высокомобильными артиллерийскими ракетными системами, окажется эффективным для уничтожения большего количества российских генералов, сидящих на своих постах, или будет рассматриваться Россией как угроза территории, которую она явно рассматривает как часть своей (вероятно, имеется в виду Крым - Ред.) все может измениться", - пишет газета.

Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь этих территорий - непонятно. В теории это может вызвать эскалацию, пишет газета.

Впрочем, отметим, что если США сдержат обещание не поставлять дальнобойные ракеты, то нынешние системы до Крыма не достанут (их дальность 70-80 км).

"Настоящее испытание может наступить, когда Россия нанесет новые ракетные удары по Украине с российской территории — и президент Зеленский будет обязан по соглашению со своим главным поставщиком оружия воздержаться от ответной реакции", - сообщает The New York Times.

Издание считает, что после следующего удара станет понятно, сможет ли Киев удержаться и не наносить ответный удар по территории РФ.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили о росте угрозы прямого столкновения с США из-за поставок любого оружия в Украину.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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