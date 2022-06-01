Великобритания попросила Соединенные Штаты разрешить отправку в Украину современных ракетных систем средней дальности.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня говорил с Джо Байденом о передаче ракетных систем залпового огня M270 американского производства.

По словам источника, за встречей завтра последует обсуждение между министром иностранных дел Британии Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Великобритания может стать первой страной, отправившей РСЗО американского производства. США должны официально одобрить этот шаг из-за правил экспорта.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские власти дали гарантии США в том, что не будут использовать западные системы вооружения большой дальности против целей на территории России, о чем заявил Энтони Блинкен.

Владимир Зеленский тоже заверял, что Украина не планирует использовать американские РСЗО, чтобы атаковать территорию Российской Федерации.

Между тем в Кремле не верят этим заверениям президента Украины.