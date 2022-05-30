Чехия, которая, по данным СМИ, передала Украине ударные вертолеты Ми-24, отправит Киеву дополнительное вооружение на сумму от 600 до 700 миллионов крон (от 26 до 30 миллионов долларов).

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью Česká televize.

"Очень важно, чтобы помощь была стабильной", - сказала Чернохова.

Министр обороны также подтвердила, что Чехия поставляет в Украину тяжелую военную технику, однако от комментариев отказалась, пишет издание.

Вместе с тем, министр не уточнила, какое именно вооружение планирует Чехия передать Киеву, однако, по данным СМИ, то чиновники ранее подтвердили поставку стрелкового оружия, ракет или медицинского оборудования.

Также издание пишет, что Чехия отправила в Украину, в частности, самоходные гаубицы "Дана", залповые реактивные установки РМ-70 "Град" и боевые пехотные машины, танки Т-72.

Министр добавила, что на сегодняшний день правительство Чехии предоставило Украине военной техники более 3,5 миллиардов крон.

Напомним, ранее в Минобороны Чехии опровергли заявление о том, что НАТО не будут поставлять Украине тяжелое вооружение.

Вместе с тем, сообщалось, что в Европоле назвали причину обеспокоенности поставками вооружения в Украину.