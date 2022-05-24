Президент Чехии Милош Земан не разрешил 11 гражданам республики присоединиться к ВСУ, чтоб воевать на стороне Украины.

Об сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

"На основании отрицательной рекомендации министерства обороны президент республики Милош Земан во вторник 24 мая отказал 11 гражданам Чешской республики в их просьбе о вступлении в вооруженные силы Украины", - написал Овчачек в Twitter.

Напомним, ранее Земан разрешил 103 гражданам республики присоединиться к ВСУ.





Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.