Ермак сообщил об утверждении ЕС четвертого транша военной помощи для Украины на €500 миллионов
ЕС утвердил четвертый транш военной помощи для Украины на 500 миллионов евро. Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак у себя в Телеграм.
Ермак назвал это вооружение "оружием для нашей победы" и добавил, что "нам надо много и быстро, терять время больше нельзя".
По данным Пентагона, 20 стран объявили о военной помощи для Украины после встречи министров обороны. Например, Дания передаст Украине противокорабельные ракеты "Гарпун".
Германия передаст Украине летальное оружие и боеприпасы к нему, решение уже принято.
Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.
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