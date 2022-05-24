ЕС утвердил четвертый транш военной помощи для Украины на 500 миллионов евро. Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак у себя в Телеграм.

Ермак назвал это вооружение "оружием для нашей победы" и добавил, что "нам надо много и быстро, терять время больше нельзя".

По данным Пентагона, 20 стран объявили о военной помощи для Украины после встречи министров обороны. Например, Дания передаст Украине противокорабельные ракеты "Гарпун".

Германия передаст Украине летальное оружие и боеприпасы к нему, решение уже принято.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

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